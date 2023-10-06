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Общество

Маршруты некоторых автобусов изменятся из-за ремонта на улице Максима Горького в Пскове

Движение автотранспорта по улице Максима Горького на участке от Рижского проспекта до улицы Конной будет закрыто с 9 по 15 октября. В связи с этим изменены маршруты автобусов №2, №5, №8, №8А и 19. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.

Движение на улице Максима Горького перекроют. Фото: ПАИ

Движение будет перекрыто в связи с проведением работ по ремонту инженерных сетей.  

9 октября с 9:00 и до окончания ремонтных работ изменяются схемы движения автобусов маршрутов:

Автобус № 2 – в сторону вокзала следует по Рижскому проспекту до улицы Народной, направо до Розы Люксембург, налево по улице Розы Люксембург до Максима Горького и далее по маршруту.

Автобусы №5, №8, №8А и №19 – от Ольгинского моста следуют по Рижскому проспекту до улицы Народной, налево по улице Народной до улицы Розы Люксембург, налево по улице Розы Люксембург до Максима Горького и далее по маршруту.

В обратном направлении автобус маршрута №5 от остановки «Областная больница» следует до улицы Розы Люксембург, налево по улице Розы Люксембург до Народной, направо до Рижского проспекта, направо по Рижскому проспекту согласно маршруту. 

Посадка и высадка пассажиров на остановке «Центральная городская библиотека» не осуществляется.

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