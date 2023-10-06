Акция в поддержку донорства костного мозга состоится в Пскове 11 октября

20:17, 06 октября 2023, ПАИ

Акция в поддержку донорства костного мозга состоится в Пскове 11 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Мероприятие приурочено к годовщине создания регистра доноров, оператором которого является Федеральное медико-биологическое агентство России.

В этот день псковичи смогут стать участниками благотворительного забега, сдать кровь и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга.

Целью акции является привлечение внимания общественности к необходимости добровольного безвозмездного донорства.