Акция в поддержку донорства костного мозга состоится в Пскове 11 октября
Акция в поддержку донорства костного мозга состоится в Пскове 11 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
Мероприятие приурочено к годовщине создания регистра доноров, оператором которого является Федеральное медико-биологическое агентство России.
В этот день псковичи смогут стать участниками благотворительного забега, сдать кровь и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга.
Целью акции является привлечение внимания общественности к необходимости добровольного безвозмездного донорства.
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