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Общество

60 фур с грузами отправили псковичи военным в зону СВО

60 фур с техникой, вещами и посылками отправили жители Псковской области военным в зону СВО. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в видеообращении «Своих не бросаем», опубликованном в его Telegram-канале.

Почти 1000 тонн груза доставили из Псковской области участникам спецоперации. Фото: ПАИ

На этой неделе из Псковской области на передовую доставили очередной груз помощи для российских военных. «Это 60 тонн самых необходимых вещей: тёплые вещи, перевязочные материалы, продукты питания, стройматериалы, дизельные генераторы, инструменты, а также адресные посылки для полка № 1009 и других подразделений», – рассказал губернатор.

Подобную помощь Псковская область направляет регулярно. «К настоящему времени «за ленточку» ушло уже почти 1000 тонн грузов. Для понимания, это более 60 доверху загруженных фур», – отметил Михаил Ведерников.

В сборе помощи участвуют очень многие жители региона, предприятия, общественные объединения. «Спасибо всем за вклад в скорейшее достижение победы!» – поблагодарил псковичей губернатор.

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