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Общество

Почти 160 операторов беспилотников для СВО обучили в Псковской области

Почти 160 операторов беспилотников для СВО обучили специалисты учебного центра «Пустельга» в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в видеообращении «Своих не бросаем», опубликованном в его Telegram-канале.

«По приглашению правительства области в регионе работают специалисты уникального учебного центра «Пустельга». Они обучают операторов беспилотников для воинских подразделений Псковского территориального гарнизона. На счету инструкторов уже почти 160 обученных человек, которые успешно работают в зоне СВО», – рассказал губернатор.

По словам главы региона, специалисты центра помогают сформировать навыки поражения объектов, складов и техники противника на большой удалённости. Для этого требуются не только навыки пилота, но и умение работать в команде.

«Недавно посетил место подготовки. Инструкторы показали основные виды дронов, которые используются как в обучении, так и в зоне СВО. После этого курсанты продемонстрировали, чему уже обучились. В самом скором времени начнётся боевое слаживание. Желаю успехов в учении и бою!» – отметил Михаил Ведерников.

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