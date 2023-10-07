Почти 160 операторов беспилотников для СВО обучили в Псковской области
Почти 160 операторов беспилотников для СВО обучили специалисты учебного центра «Пустельга» в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в видеообращении «Своих не бросаем», опубликованном в его Telegram-канале.
«По приглашению правительства области в регионе работают специалисты уникального учебного центра «Пустельга». Они обучают операторов беспилотников для воинских подразделений Псковского территориального гарнизона. На счету инструкторов уже почти 160 обученных человек, которые успешно работают в зоне СВО», – рассказал губернатор.
По словам главы региона, специалисты центра помогают сформировать навыки поражения объектов, складов и техники противника на большой удалённости. Для этого требуются не только навыки пилота, но и умение работать в команде.
«Недавно посетил место подготовки. Инструкторы показали основные виды дронов, которые используются как в обучении, так и в зоне СВО. После этого курсанты продемонстрировали, чему уже обучились. В самом скором времени начнётся боевое слаживание. Желаю успехов в учении и бою!» – отметил Михаил Ведерников.
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