Два человека пострадали при столкновении квадроцикла и трактора в Гдовском районе

10:44, 07 октября 2023, ПАИ

Столкновение квадроцикла и трактора произошло в деревне Партизанской Гдовского района 6 октября. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: «ПАИ. Псковская сводка»











В результате столкновения пострадали два человека. Прибывшие медики госпитализировали их в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели ПСО Гдова, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.