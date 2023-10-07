Два человека пострадали при столкновении квадроцикла и трактора в Гдовском районе
Столкновение квадроцикла и трактора произошло в деревне Партизанской Гдовского района 6 октября. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: «ПАИ. Псковская сводка»
В результате столкновения пострадали два человека. Прибывшие медики госпитализировали их в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, спасатели ПСО Гдова, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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