Молодёжь поблагодарила Владимира Путина за создание «Истоков» в Печорах

22:18, 07 октября 2023, ПАИ

За поддержку инициативы создания форума и круглогодичного центра «Истоки» Президента РФ Владимира Путина поблагодарила молодёжь, которая собралась в Печорах в рамках очередного заезда. Со словами благодарности выступила врио начальника управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва.

«В 2022 году в городе Печоры Псковской области при поддержке президента Российской Федерации начал свою работу Молодёжный историко-культурый форум «Истоки». В этом году «Истоки» – это уже полноценный круглогодичный образовательный центр, где собираются множество молодых людей со всех уголков нашей великой страны. Мы рассчитываем, что «Истоки» станут площадкой, где будет собираться сообщество неравнодушных молодых людей, которые будут изучать историю государства, его традиции и ценности. Спасибо президенту за такое приятное решение и поддержку в этой инициативе!», – сказала Кристина Лунёва.

Напомним, идея форума «Истоки» зародилось во время празднования 800-летия Александра Невского. Сам форум начал свою работу 1 августа 2022 года. На протяжении двух лет форум проводит тематические заезды: «Школа исследователей», «Школа молодой семьи», «Школа русского языка», «Школа творчества», «Школа историков», «Школа созидания», «Школа молодого патриота», «Школа сохранения памяти», «Школа волонтёра культуры». А 8 июля 2023 года на базе паломнического центра Псково-Печерского монастыря создан круглогодичный историко-культурный центр «Истоки». По поручению президента действуют четыре таких Центра компетенции по стране: «Сенеж», «Машук», «Таврида» и самый «молодой» – «Истоки».