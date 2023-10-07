Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Молодёжь поблагодарила Владимира Путина за создание «Истоков» в Печорах

За поддержку инициативы создания форума и круглогодичного центра «Истоки» Президента РФ Владимира Путина поблагодарила молодёжь, которая собралась в Печорах в рамках очередного заезда. Со словами благодарности выступила врио начальника управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва. 

Фото: скриншот с видео

«В 2022 году в городе Печоры Псковской области при поддержке президента Российской Федерации начал свою работу Молодёжный историко-культурый форум «Истоки». В этом году «Истоки» – это уже полноценный круглогодичный образовательный центр, где собираются множество молодых людей со всех уголков нашей великой страны. Мы рассчитываем, что «Истоки» станут площадкой, где будет собираться сообщество неравнодушных молодых людей, которые будут изучать историю государства, его традиции и ценности. Спасибо президенту за такое приятное решение и поддержку в этой инициативе!», – сказала Кристина Лунёва.

Напомним, идея форума «Истоки» зародилось во время празднования 800-летия Александра Невского. Сам форум начал свою работу 1 августа 2022 года. На протяжении двух лет форум проводит тематические заезды: «Школа исследователей», «Школа молодой семьи», «Школа русского языка», «Школа творчества», «Школа историков», «Школа созидания», «Школа молодого патриота», «Школа сохранения памяти», «Школа волонтёра культуры». А 8 июля 2023 года на базе паломнического центра Псково-Печерского монастыря создан круглогодичный историко-культурный центр «Истоки». По поручению президента действуют четыре таких Центра компетенции по стране: «Сенеж», «Машук», «Таврида» и самый «молодой» – «Истоки».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 октября 2023

Из-за урагана ряд населённых пунктов в Псковской области остаются без света
07 октября 2023

Молодёжь поблагодарила Владимира Путина за создание «Истоков» в Печорах
07 октября 2023

ФОТОФАКТ. Ветка дерева упала на дорогу рядом с гостиницей «Октябрьская» ​в Пскове
07 октября 2023

Учителя Псковской области поздравили президента РФ с днём рождения
07 октября 2023

Псковские проекты попали в число победителей премий «Маршрут года» и Russian event awards
07 октября 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Награждение победителей окружного этапа Всероссийской премии «Маршрут года» в Пскове
07 октября 2023

Почти 118 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от гриппа
07 октября 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Автопробег в честь дня рождения Владимира Путина в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...