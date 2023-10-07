Кассовое исполнение по нацпроектам в Псковской области составляет 66,3%

18:41, 07 октября 2023, ПАИ

Совещание по реализации нацпроектов в Псковской области провёл глава региона Михаил Ведерников. На нём обсудили основные вопросы и проблемные моменты, на которые необходимо обратить внимание, сообщил губернатор в своём Telegram-канале.

«Касса на сегодняшний день составляет 66,3 % – это третье место по Северо-Западу», – отметил он.

Михаил Ведерников также напомнил, что ещё несколько месяцев назад по этому показателю регион был на последним месте. «Мы заметно подтянулись, но хочу обратить внимание, что прогноз на конец года оптимистичным пока назвать нельзя. Кассу в основном добрали путём авансирования. Сейчас крайне важно сделать всё необходимое, чтобы это авансирование конвертировалось в выполненные работы и соответствующую исполнительную документацию», – резюмировал псковский губернатор.