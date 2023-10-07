Михаил Ведерников: У нас есть большое количество объектов, темпы строительства которых отстают от плановых

18:50, 07 октября 2023, ПАИ

Совещание по реализации нацпроектов в Псковской области провёл глава региона Михаил Ведерников. На нём обсудили основные вопросы и проблемные моменты, на которые необходимо обратить внимание, сообщил губернатор в своём Telegram-канале.

«У нас есть большое количество объектов, темпы строительства которых отстают от плановых. На этом сказывается и дефицит рабочих мест, и необходимость корректировки проектно-сметной документации по целому ряду объектов, есть проблемы взаимодействия с подрядчиками, которые срывают и затягивают сроки, но при этом не могут ни ускориться, ни оптимизировать график под существующие ресурсы», – отметил он.

По словам Михаила Ведерникова, каждый такой случай необходимо детально разбирать, держать под контролем руководителям комитетов и главам соответствующих районов.

«Времени до конца года осталось мало, практически три месяца, и в том числе у нас есть мероприятия, которые не законтрактованы на 100 %», – напомнил глава региона.