Михаил Ведерников: У нас есть большое количество объектов, темпы строительства которых отстают от плановых
Совещание по реализации нацпроектов в Псковской области провёл глава региона Михаил Ведерников. На нём обсудили основные вопросы и проблемные моменты, на которые необходимо обратить внимание, сообщил губернатор в своём Telegram-канале.
«У нас есть большое количество объектов, темпы строительства которых отстают от плановых. На этом сказывается и дефицит рабочих мест, и необходимость корректировки проектно-сметной документации по целому ряду объектов, есть проблемы взаимодействия с подрядчиками, которые срывают и затягивают сроки, но при этом не могут ни ускориться, ни оптимизировать график под существующие ресурсы», – отметил он.
По словам Михаила Ведерникова, каждый такой случай необходимо детально разбирать, держать под контролем руководителям комитетов и главам соответствующих районов.
«Времени до конца года осталось мало, практически три месяца, и в том числе у нас есть мероприятия, которые не законтрактованы на 100 %», – напомнил глава региона.
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