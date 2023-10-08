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Происшествия

Двух мужчин на мотоциклах разыскивают в Пустошкинском районе

27-летнего Павла Буланова и 23-летнего Вячеслава Матвеева разыскивают в деревне Батурино Пустошкинского района. Об этом ПАИ сообщили в поиском отряде «ЛизаАлерт» Псковской области.

В субботу, 7 октября, молодые люди уехали на мотоциклах в лес и не вернулись. 

Приметы Павла Буланова: рост 170 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы и зелёный глаза. В день пропажи был одет в коричневую комуфлированную куртку, болотные сапоги и светлый цветной шлем.

Приметы Вячеслава Матвеева: рост 180 см, нормальное телосложение, тёмно-русые волосы, зелёные глаза. Был одет в синюю куртку со светоотражающими полосами на рукавах, болотные сапоги и тёмный цветной шлем.

В поисковом отряде отметили, что им требуется помощь добровольцев. Всех, кто что-либо знает о пропавших, просят сообщать по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

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