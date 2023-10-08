Фальшивую купюру обнаружили в одном из псковских банков

11:24, 08 октября 2023, ПАИ

Пятитысячную купюру с признаками подделки выявили в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Банкноту обнаружили 5 октября в одном из финансовых учреждений города. По имеющимся данным, поступила она в выручке одной из торговых организаций. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбуждённого уголовного дела.

В этой связи полиция рекомендует гражданам внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием. Если возникают сомнения по поводу подлинности банкноты, ни в коем случае не нужно пытаться сбыть её, поскольку за это предусмотрена уголовная ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру, обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02.