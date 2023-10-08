Псковский спектакль «Лягушки» открыл международный фестиваль «Балтийский дом»

16:19, 08 октября 2023, ПАИ

Спектакль «Лягушки» Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина открыл ХХХIII Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге – один из самых авторитетных театральных форумов Европы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина.

Арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин и режиссер спектакля Никита Кобелев были приглашены к участию в пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля. Спикерами также были генеральный директор Театра-фестиваля «Балтийский дом» Сергей Шуб, художественный директор Марина Беляева, представители Министерства культуры России, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, консул Индии в Санкт-Петербурге Кумар Гаурав.

«Это важное событие для Псковского академического театра драмы, который впервые открывает этот знаменитый фестиваль. Это высокая оценка нашей работы и показатель нового статуса театра, в котором он сегодня находится. И очень приятно, что наш смелый эксперимент – первая в мире постановка китайского романа «Лягушки» – привел к тому, что мы оказались здесь, и радует, что значительная часть публики приняла спектакль радушно», – прокомментировал арт-директор театра, автор инсценировки романа «Лягушки» Андрей Пронин.

«Спектакль «Лягушки» необычен для российского театра, потому что долгое время российские театральные деятели не смотрели на Восток. И только сейчас мы видим, понимаем, что в восточном искусстве происходит много интересного. Мне кажется, что роман «Лягушки» наследует европейской традиции, цитируя классиков, и с другой стороны, дает свой, особенный, взгляд на вещи. И здорово, что мы имели возможность познакомиться и пропустить через себя другую эстетику, другую культуру, соединить ее с нашими театральными традициями и создать что-то третье, совсем необычное. Сейчас таких спектаклей становится всё больше, и я думаю, что нас можно считать первопроходцами», – отметил Никита Кобелев.

Спектакль получил положительный отклик фестивальной публики – как у российского, так и у китайского зрителя.

«Для меня было огромным удивлением то, что произведение Мо Яня вообще поставили в России, потому что я не видел постановок его текстов даже в Китае. В спектакле есть и традиционный, и современный Китай, и российский взгляд на нашу страну. Мне очень интересно», – поделился студент РГИСИ Чжан Линфэн.

После спектакля труппу поблагодарила дирекция фестиваля, вручив театру диплом участника и праздничный торт. А зрители из Китая подарили артистам лунные пряники с иероглифом «Счастье» и открытки, подписанные на русском и китайском языках.

Отметим, что в программе 33-го фестиваля «Балтийский дом», который проходит в эти даты в Санкт-Петербурге, будет также представлен современный индийский театр; свой взгляд на восточную литературу продемонстрирует и Московский академический театр драмы им. А.С. Пушкина; в разделе «Эпический и ритуальный театр» заявлены национальные театры из Калмыкии, Бурятии и Якутии; также будут показаны студенческие спектакли ведущих творческих вузов России.