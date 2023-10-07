Умер экс-президент Венгрии Ласло Шойом

21:50, 08 октября 2023, ПАИ

Бывший президент Венгрии Ласло Шойом умер на 82-м году жизни, сообщает газета «Известия» со ссылкой на секретариат политика.

«В воскресенье скончался бывший президент страны Ласло Шойом, первый председатель Конституционного суда, академик и профессор университета», – говорится в сообщении. Уточняется, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Шойом родился в 1942 году в городе Пече на юго-западе Венгрии. Начал свою политическую карьеру в 1980-х годах. Он был одним из основателей Венгерского демократического форума – правоцентристской Христианско-демократической партии, ставшей в 1990-е годы одной из главных политических сил Венгрии. С 1989 года входил в состав Конституционного суда страны, а затем стал его председателем.

Шойом был главой государства с 2005 по 2010 год. Одним из главных его достижений за время президентства считается предоставление двойного гражданства венграм, проживающим в соседних странах – в Румынии, Словакии, на Украине.