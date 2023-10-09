Митрополит Псковский и Порховский Тихон отмечает тезоименитство

09:58, 09 октября 2023, ПАИ

День тезоименитства митрополита Псковского и Порховского Тихона отмечают 9 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале Псково-Печерского монастыря.

«Сердечно поздравляем нашего дорогого архипастыря, благодарим его за труды и молитвенно желаем помощи Божией в дальнейшем служении на благо Русской православной церкви!» – отмечается в сообщении.

Напомним, что слово «тезоименитство» произошло от старинного славянского слова «тёзка», «соименник». Это день, когда празднуются именины. Тезоименитство важно отличать от Дня ангела. День ангела отмечается в день, когда человек был крещён, а тезоименитство – день памяти того святого, в честь которого назван человек.