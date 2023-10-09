Итоги сельскохозяйственного сезона обсуждают в медиацентре ПАИ

14:02, 09 октября 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая итогам сельскохозяйственного сезона 2023 года, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 9 октября.

С какими результатами псковские крестьяне завершили сезон, готовы ли производители и переработчики сохранить урожай, что будет с ценами на сельхозпродукцию, какие задачи ставит перед собой отрасль на будущий год?

На эти и другие вопросы ответит председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.