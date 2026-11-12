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Общество

«Женщина может всё, но ей нужна поддержка»: участницы круглого стола в Пскове – о женском бизнесе

Женщинам в предпринимательстве нередко приходится преодолевать дополнительные барьеры и прилагать больше усилий, чтобы их профессионализм воспринимали наравне с мужским. Поэтому особую роль играют женские бизнес-сообщества, наставничество и взаимная поддержка. Об этом в медиацентре ПАИ говорили участницы круглого стола «Код женского предпринимательства» в рамках Недели креативной экономики «Другое дело».

Мария Силаева. Фото: ПАИ

Председатель комитета по развитию женского предпринимательства Псковского регионального отделения «Опоры России» Мария Силаева считает, что мужчины и женщины изначально оказываются в неравных условиях. «Мужчины и женщины в бизнесе не стартуют с одного уровня. Женщине приходится постоянно доказывать свою компетентность, прилагать больше сил для результата, который мужчинам даётся легче. Только так её будут считать равным участником процесса», – отметила Мария Силаева.

По её мнению, женщины способны реализовать себя в предпринимательстве, однако для этого им необходима поддержка. Именно поэтому они объединяются в бизнес-клубы и сообщества, где могут получить необходимые ресурсы, обменяться опытом и вместе преодолевать трудности. «Я считаю, что женщина может всё, но ей нужна поддержка. И это не поддержка мужчин. Именно поэтому женщины объединяются в бизнес-клубы, сообщества, где они получают поддержку и ресурс для преодоления сложностей в бизнесе», – рассказала Мария Силаева.

Одним из инструментов такой помощи становится предпринимательское наставничество. Председатель комитета по наставничеству Псковского регионального отделения «Опоры России» Ольга Пакреева отметила, что сегодня важно не просто передавать начинающим предпринимателям готовые советы, а учить их самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решения.

Ольга Пакреева. Фото: ПАИ

«Сейчас в тренде предпринимательское наставничество. Мы учим бизнесменов не просто раздавать советы, мы учим принимать решения, видеть ограничения, что можно сделать, имея те и те возможности. Важно же не просто быть наставником и раздавать советы, которые не работают. Они должны приносить пользу», – пояснила Ольга Пакреева.

Она добавила, что получить помощь наставника можно и в комитете по наставничеству. По её словам, такая поддержка достаточно востребована.

Елена Николаева. Фото: ПАИ

При этом опыт женщин в предпринимательстве бывает разным. Основатель студии нейропродакшна «ЭЛ. АИ.» Елена Николаева рассказала, что лично не сталкивалась с препятствиями со стороны мужчин.

«В моём лексиконе нет слов «не умею». Есть задача, её надо выполнить. Могу сказать, что я в своей деятельности никаких препон от мужчин не встречала», – поделилась Елена Николаева.

Ирина Григорьева. Фото: ПАИ

А вице-председатель Псковского регионального отделения «Опоры России» Ирина Григорьева сформулировала подход к предпринимательству, который, по её мнению, близок многим женщинам: «Вижу цель, не вижу преград».

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