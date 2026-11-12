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Общество

В Пскове школьникам рассказали, как противостоять давлению

Профилактический брифинг и игра «Если» прошли 11 ноября в региональном центре «Вега» в Пскове в рамках тематической смены «Медиамост» проекта «Навигаторы детства». Участниками стали школьники 7–9-х классов – активисты медиацентров и начинающие медийщики. Об этом ПАИ сообщили представители проекта «Навигаторы детства».

  • Профилактический брифинг
    Фото: представители проекта «Навигаторы детства»
  • Профилактический брифинг
    Фото: представители проекта «Навигаторы детства»
  • Профилактический брифинг
    Фото: представители проекта «Навигаторы детства»

На профилактическом брифинге со школьниками обсудили, как психоактивные вещества влияют на здоровье и жизнь, почему важно не поддаваться давлению и куда обратиться за помощью.

Игра «Если» была направлена на формирование у подростков социально-приемлемых механизмов поведения в криминогенных ситуациях, представляющих угрозу их жизни и безопасности. Спикерами в группах выступили представители УКОН МВД, КПДН и советники директоров по воспитанию.

  • Игра «Если»
    Фото: представители проекта «Навигаторы детства»
  • Игра «Если»
    Фото: представители проекта «Навигаторы детства»
  • Игра «Если»
    Фото: представители проекта «Навигаторы детства»
  • Игра «Если»
    Фото: представители проекта «Навигаторы детства»
  • Игра «Если»
    Фото: представители проекта «Навигаторы детства»
  • Игра «Если»
    Фото: представители проекта «Навигаторы детства»

Мероприятие проходит с 10 по 13 ноября. Всего на участие в форуме поступило 62 заявки, а проект объединил 124 человека – активистов школьных медиацентров и тех, кто только пробует себя в сфере медиа. Такая связка «наставник – наставляемый» позволяет не просто учить, а передавать практические навыки из рук в руки: от настройки камеры до монтажа и продвижения роликов.

В течение четырёх дней школьники создадут видеоролики на шесть острых социальных тем: безопасное поведение в цифровой среде и кибербезопасность, профилактика травли и культура уважительного общения, добровольчество как способ позитивных изменений, здоровый и безопасный образ жизни, профилактика вовлечения несовершеннолетних в употребление психоактивных веществ, профилактика противоправного поведения. Это не абстрактные лекции, на выходе – готовые медиапродукты, которые можно использовать в школах и муниципалитетах.

В форуме принимают участие федеральные эксперты в сфере медиа и молодёжной политики, также приглашены региональные министры. Такой уровень спикеров делает событие не рядовым школьным конкурсом, а полноценной площадкой для диалога между подростками и теми, кто определяет медиаповестку.

Третий день форума ребята провели в госмедихолдинге: посетили редакцию ПАИ, студию телеканала «Первый Псковский», радиостанции «7 НЕБО» и «Серебряный дождь». Четвёртый день форума станет самым многолюдным: помимо школьников, к нему присоединятся представители родительского сообщества и советники по воспитанию из школ. Именно этот день обещает стать главной цитируемой площадкой – здесь подведут итоги, покажут лучшие работы и обсудят, как выстраивать безопасную медиасреду для детей совместными усилиями семьи и школы.

Проект реализуется при грантовой поддержке министерства молодёжной политики Псковской области. Организаторы – всероссийский проект «Навигаторы детства» (реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения РФ), региональное отделение Союза журналистов России, телеканал «Первый Псковский» и Псковское агентство информации.

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