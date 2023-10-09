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Происшествия

Более 3,5 миллиона рублей украли у псковичей мошенники

Жители Пскова, Великих Лук, Острова, Гдова и Бежаницкого района после общения с мошенниками потеряли в общей сложности более трёх с половиной миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Более 3,5 миллиона рублей украли у псковичей мошенники. Фото: ПАИ

По версии следствия, нескольким жителям региона звонили незнакомцы, которые предложили им получить солидный доход за счёт инвестиций в интернете.

Кроме того, злоумышленники под видом банковских служащих звонили гражданам и под предлогом предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов рекомендовали псковичам незамедлительно самим оформить кредиты и перевести деньги на указанные «безопасные счета». А кто-то из звонивших предлагал свои «услуги» якобы для освобождения родственников пожилых граждан от уголовной ответственности за совершенные ДТП.

Псковичи, среди которых были и пенсионеры, поддались на эти уловки и в результате лишились в общей сложности свыше трёх с половиной миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

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