Николай Романов: Наша задача – не только накормить людей, но и дать сельхозпроизводителям заработать

14:35, 09 октября 2023, ПАИ

Наша задача – не только накормить людей, но и дать сельхозпроизводителям заработать, заявил на пресс-конференции в медиацентре ПАИ председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов.

«В этом году у нас хорошие показатели в сельском хозяйстве, хоть год и не был простым. Но наши производители достойно выдержали все трудности. В денежном выражении результаты даже выше, чем в прошлом году, на 2-3%», – уточнил Николай Романов.

По его словам, Псковская область выполнила и перевыполнила все целевые показатели. В частности, в этом году в регионе намолотили 127 тысяч тонн зерна, собрали 40 тысяч тонн картофеля (в прошлом году – 23).

«Выращивать мы научились, у нас есть все необходимые технологии. Но, к сожалению, много – не значит хорошо», – констатировал Николай Романов, добавив, что выращенное надо ещё и сбыть.

«И в этом, и в прошлом году были и есть проблемы с продажей зерна. Продавать невыгодно. Правда, государство дало компенсацию. Ожидаем, что Псковской области достанется 10-12 млн рублей», – уточнил Николай Романов.