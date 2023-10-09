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Экономика

Ждать ли роста цен на осеннюю и зимнюю обувь, рассказал псковский эксперт

Ждать ли роста цен на осеннюю и зимнюю обувь в 2024 году, рассказал коммерческий директор Невельской обувной фабрики (бренд Goodzone) Игорь Булов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Если будет подниматься курс, например на 20-30 % и выше, соответственно вырастет цена на сырьё. Предположим, кожа у нас российская, но химия, на которой она производится, импортная, а также, например, подошва российская, но химия, из которой сделана эта подошва, импортная. Именно поэтому себестоимость может подняться. Мы, конечно, будем максимально долго поддерживать цену и не поднимать её, но в рамках наших возможностей», – отметил гость студии.

Он добавил, что при повышении себестоимости на 10-15 % фабрика может взять высокую стоимость составляющих на себя. Однако если проценты будут ещё выше, предприятию придётся поднять цену, заверил эксперт. 

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