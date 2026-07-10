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Экономика

В Минэке рассказали о мерах поддержки бизнеса на всех этапах развития

Власти поддерживают предпринимателей через систему инструментов, включающую центры «Мой бизнес», государственные микрофинансовые структуры и онлайн-платформы. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Фото: ПАИ

Предприниматели могут получить консультации, льготные микрозаймы, поручительства и обучающие услуги как очно, так и дистанционно. В ведомстве подчеркнули, что эти меры упрощают старт бизнеса и повышают его эффективность.

В то же время, по мнению опрошенных изданием экспертов, дополнительным стимулом для деловой активности могло бы стать дальнейшее смягчение политики Банка России. Однако на последнем заседании регулятор неожиданно замедлил темпы снижения ставки и дал жёсткий сигнал относительно будущих решений.

Согласно прогнозам Банка России, средняя ключевая ставка в 2027 году может составить 8–10 %. Такой уровень, полагают эксперты, был бы более комфортным для бизнеса, поскольку доступ к более дешёвым кредитам позволит выйти на рынок большему числу компаний.

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