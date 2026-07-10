В Пскове прошёл региональный этап федеральной программы «Мама-предприниматель 2026»

12:18, 10 июля 2026, ПАИ

Региональный этап федеральной программы «Мама-предприниматель 2026» прошёл в Пскове. В течение нескольких дней более 20 участниц проходили обучение. Изучали основы ведения бизнеса: формирование плана затрат и прибыли, продвижение и привлечение клиентов. Интенсив проводили региональные эксперты центра «Мой бизнес».

К участию допускались женщины, имеющие несовершеннолетних детей или находящиеся в декрете. Обязательное условие – наличие бизнес-идеи или проекта на начальной стадии развития. В финале каждой из мам пришлось лично защищать своё дело. В этом году жюри признало самым перспективным проектом предприятие Наталии Егоровой. Она производит дизайнерские леденцы. Победительница получит денежный приз на развитие своего дела и сможет представлять Псковскую область на федеральном уровне. Впечатления участниц и атмосфера события – в нашем видеоматериале.

Программа реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Оператором регионального этапа является псковский центр «Мой бизнес», организатор – Минэкономразвития России.