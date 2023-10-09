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Общество

День открытых дверей пройдёт в Псковском филиале Университета ФСИН России

День открытых дверей пройдёт в Псковском филиале Университета ФСИН России 21 октября в 11:00, сообщили ПАИ в пресс-службе учебного заведения.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Будущие абитуриенты встретятся с руководством псковского филиала, узнают об истории и структуре образовательного учреждения.

Гости смогут получить ответы на вопросы об особенностях поступления на места за счёт средств федерального бюджета в 2024 году. Кроме того, для участников мероприятия будет организована обзорная экскурсия по территории филиала, в ходе которой будущие абитуриенты смогут увидеть учебные аудитории, библиотеку и спортивный зал.

Псковский филиал Университета ФСИН России расположен по адресу Псков, Зональное шоссе, 28.

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