День открытых дверей пройдёт в Псковском филиале Университета ФСИН России

19:56, 09 октября 2023, ПАИ

День открытых дверей пройдёт в Псковском филиале Университета ФСИН России 21 октября в 11:00, сообщили ПАИ в пресс-службе учебного заведения.

Будущие абитуриенты встретятся с руководством псковского филиала, узнают об истории и структуре образовательного учреждения.

Гости смогут получить ответы на вопросы об особенностях поступления на места за счёт средств федерального бюджета в 2024 году. Кроме того, для участников мероприятия будет организована обзорная экскурсия по территории филиала, в ходе которой будущие абитуриенты смогут увидеть учебные аудитории, библиотеку и спортивный зал.

Псковский филиал Университета ФСИН России расположен по адресу Псков, Зональное шоссе, 28.