Умер народный артист ЛНР Михаил Голубович

21:11, 09 октября 2023, ПАИ

Заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель Луганского музыкально-драматического театра на Оборонной и народный артист ЛНР Михаил Голубович скончался на 80-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу республики Леонида Пасечника.

«Луганская Народная Республика понесла невосполнимую утрату. После тяжёлой болезни ушёл из жизни заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист ЛНР, художественный руководитель Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной Михаил Голубович. Совсем немного не дожил Михаил Васильевич до своего 80-летия… Выражаю искренние соболезнования его родным и близким», – написал Леонид Пасечник в своём Telegram-канале.

Глава ЛНР отметил, что на территории республики «нет никого, кто не знал бы этого имени». «Человек-легенда, актёр и режиссёр с мировой известностью, всю свою жизнь Михаил Васильевич посвятил развитию культуры родного края. Он искренне гордился тем, что живёт и работает в Донбассе, неутомимо прославлял свою землю в разных странах и на разных континентах», – добавил Пасечник.

В августе президент России Владимир Путин присвоил Голубовичу звание «Заслуженный деятель искусств РФ».

Михаил Голубович родился 21 ноября 1943 года в Полтавской области. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства. С 1967 года являлся актёром Луганского академического украинского музыкально-драматического театра, с 1987 года – его художественным руководителем. Снимался в фильмах «Как закалялась сталь», «Кортик», «Хождение по мукам», «Луна-парк» и многих других.