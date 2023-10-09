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Общество

В Дновском районе установили информационный стенд на месте бывшего концлагеря

ТОС Псковской области продолжают реализовывать проекты, которые стали победителями в областном конкурсе грантов, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Фото здесь и далее: официальный Telegram-канал Псковской области

Так, в Дновском районе на въезде в Колотушино, где в годы Великой Отечественной войны находился концлагерь, установлен информационный знак по проекту ТОС «Белошкино – родная сторона», сообщает районная газета «Дновец». Кроме того, в рамках проекта проведена подсыпка дороги, ведущей в Колотушино, и вырублены придорожные кусты.

В Красногородском районе ТОС «Платишино» приступило к реализации проекта «Вода – источник жизни», первая часть проекта уже завершена. Водозаборную скважину в деревне Платишино пробурили, теперь предстоят работы по осадке скважины и подключению к водонапорной башне.

Отметим, что всего в Псковской области действуют 560 ТОС, которые объединяют более 130 тысяч человек.

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