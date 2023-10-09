Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Савватий Пчельник наступил по народному календарю

10 октября отмечается память Савватия Соловецкого — преподобного Русской православной церкви и основателя Соловецкого монастыря, сообщает calend.ru.

Савватий принял постриг в Кирилло-Белозерском монастыре, но вскоре перебрался на остров Валаам, чтобы вести среди иноков более строгую жизнь. Даже тамошнюю братию он удивлял своим терпением и смирением, а также стремлением к полнейшему уединению.

Узнав, что на Белом море, в двух днях плавания от берега, есть большой и пустынный остров, Савватий покинул Валаамский монастырь и отправился туда. Сопровождать его вызывался инок Герман, до того времени одиноко живший в лесу. Старцы прибыли на остров, где водрузили крест и поставили келью. Впоследствии, уже после смерти Савватия, здесь поселились другие отшельники, и постепенно возник монастырь, получивший название Соловецкого.

На Руси на Савватия заканчивались Пчелиные девятины — девять дней, в течение которых нужно подготовить пчел к зиме. Пчеловоды убирали в омшаники последние ульи и просили своих детей помолиться святому Савватию. Дело в том, что пчеловодство и бортничество считались делами, требующими особой нравственной чистоты, которой обладали маленькие дети.

У русского народа существовало множество поговорок и пословиц о пчелах и их главном продукте — меде. Среди них такие: «Яблоньку за яблочки любят, пчелку — за мед»; «Бортник горек, да мед его сладок»; «Масло сластно, а мед лучше»; «С медом и ошеметок съешь». Упоминали мед и в шутках: «Наша невестка все трескает: мед и тот жрет». Верили, что на Савватия пчелиная матка уносит ключи от лета в теплые края. Про нее говорили: «Не девка, не вдова, не мужняя жена. Детей водит и людей питает».

Заниматься другой работой, кроме той, что связана с пчеловодством, в этот день считалось большим грехом. Говорили, что все сделанное сегодня не пойдет на пользу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 октября 2023

Концерт «В ней что-то чудотворное горит» прошёл в Псковском колледже искусств
09 октября 2023

Владельцев домашних животных предупредили о новом способе мошенничества
09 октября 2023

В Дновском районе установили информационный стенд на месте бывшего концлагеря
09 октября 2023

Очередную партию гуманитарного груза доставили из Пустошкинского района бойцам 1009-го полка в зону СВО 
09 октября 2023

Красногородская школа-интернат отправила посылки участникам СВО
09 октября 2023

День открытых дверей пройдёт в Псковском филиале Университета ФСИН России
09 октября 2023

Вопросы кибербезопасности обсудили студенты ПсковГУ с сотрудником Банка России
09 октября 2023

Студенты ПсковГУ открыли сбор помощи для приюта бездомных животных в Опочке

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...