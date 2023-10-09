Савватий Пчельник наступил по народному календарю

07:01, 10 октября 2023, ПАИ

10 октября отмечается память Савватия Соловецкого — преподобного Русской православной церкви и основателя Соловецкого монастыря, сообщает calend.ru.

Савватий принял постриг в Кирилло-Белозерском монастыре, но вскоре перебрался на остров Валаам, чтобы вести среди иноков более строгую жизнь. Даже тамошнюю братию он удивлял своим терпением и смирением, а также стремлением к полнейшему уединению.

Узнав, что на Белом море, в двух днях плавания от берега, есть большой и пустынный остров, Савватий покинул Валаамский монастырь и отправился туда. Сопровождать его вызывался инок Герман, до того времени одиноко живший в лесу. Старцы прибыли на остров, где водрузили крест и поставили келью. Впоследствии, уже после смерти Савватия, здесь поселились другие отшельники, и постепенно возник монастырь, получивший название Соловецкого.

На Руси на Савватия заканчивались Пчелиные девятины — девять дней, в течение которых нужно подготовить пчел к зиме. Пчеловоды убирали в омшаники последние ульи и просили своих детей помолиться святому Савватию. Дело в том, что пчеловодство и бортничество считались делами, требующими особой нравственной чистоты, которой обладали маленькие дети.

У русского народа существовало множество поговорок и пословиц о пчелах и их главном продукте — меде. Среди них такие: «Яблоньку за яблочки любят, пчелку — за мед»; «Бортник горек, да мед его сладок»; «Масло сластно, а мед лучше»; «С медом и ошеметок съешь». Упоминали мед и в шутках: «Наша невестка все трескает: мед и тот жрет». Верили, что на Савватия пчелиная матка уносит ключи от лета в теплые края. Про нее говорили: «Не девка, не вдова, не мужняя жена. Детей водит и людей питает».

Заниматься другой работой, кроме той, что связана с пчеловодством, в этот день считалось большим грехом. Говорили, что все сделанное сегодня не пойдет на пользу.