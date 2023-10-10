Более 55 миллионов человек посетили профплатформу «Билет в будущее» за месяц

10:30, 10 октября 2023, ПАИ

Более 55 миллионов человек посетили профессиональную платформу «Билет в будущее» за месяц. Предварительные итоги одноимённой программы подвёл управляющий директор Фонда гуманитарных проектов на форуме классных руководителей Иван Есин. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе проекта.

«Важно отметить, что 2023 год насыщен событиями. В федеральном законодательстве появилось понятие профориентации. С 1 сентября был запущен профориентационный минимум, цифровым ядром которого стала наша платформа «Билет в будущее». Также стартовал курс по внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты», для которого нашей командой был разработан конструктор будущего. На данный момент цифры таковы: профориентационные уроки за сентябрь посмотрели более 55 млн раз, уникальными посетителями стали 4 млн человек и 1,5 млн школьников прошли профориентационную диагностику», – рассказал Иван Есин, открывая мероприятие.

Участники встречи, среди которых были эксперты сферы, педагоги-навигаторы, приехавшие на форум со всей страны, рассказали о том, как эти профориентационные программы реализуются в регионах. О профориентации в Санкт-Петербурге рассказала вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.

«От того, как мы подготовим ребят в школе, напрямую зависит, как будет работать экономика России. У нас в регионе ситуация заметно меняется: в прошлом году студенты последних курсов колледжей стали выходить сначала на практику, а после и на работу. И запрос с каждым годом все больше и больше на таких выпускников. Поэтому в школе ребенку важно показать весь спектр профессий, помочь примерить их и сориентировать, что сейчас востребовано на рынке труда и где можно хорошо заработать. Наша задача – показать детям, что быть профессионалом круто и модно, неважно, в какой сфере, главное, чтобы ты ею владел и она тебе нравилась», – сказала она.

Кроме того, она предложила «спустить профориентацию ниже, в начальные классы».

Напомним, Всероссийский проект ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» реализуется с 2018 года в 89 регионах страны и Байконуре по поручению президента РФ Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». С 2021 года оператором проекта выступает Фонд гуманитарных проектов.

За два года участниками проекта «Билет в будущее» стали 2,9 миллиона школьников и более 50 000 педагогов вошли в пул навигаторов проекта.

Отметим, в 2023 году к профориентационному проекту «Билет в будущее» присоединился 7131 ученик из 111 школ Псковской области.