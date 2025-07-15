Медаль за вклад в развитие педагогической науки и образования вручили Екатерине Гончаровой

23:55, 15 июля 2025, ПАИ

Руководителю Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерине Гончаровой вручили медаль ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения имени В. С. Леднева», сообщили ПАИ в ПОИПКРО.

Награда присуждена за вклад в развитие педагогической науки и образования.

Медаль торжественно вручил руководитель ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения имени В. С. Леднева» Максим Костенко в рамках окружного совещания Министерства просвещения РФ для регионов Северо-Западного федерального округа.