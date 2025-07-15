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Общество

Медаль за вклад в развитие педагогической науки и образования вручили Екатерине Гончаровой

Руководителю Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерине Гончаровой вручили медаль ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения имени В. С. Леднева», сообщили ПАИ в ПОИПКРО.

Фото: ПОИПКРО

Награда присуждена за вклад в развитие педагогической науки и образования.

Медаль торжественно вручил руководитель ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения имени В. С. Леднева» Максим Костенко в рамках окружного совещания Министерства просвещения РФ для регионов Северо-Западного федерального округа.

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