Медаль за вклад в развитие педагогической науки и образования вручили Екатерине Гончаровой
Руководителю Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерине Гончаровой вручили медаль ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения имени В. С. Леднева», сообщили ПАИ в ПОИПКРО.
Награда присуждена за вклад в развитие педагогической науки и образования.
Медаль торжественно вручил руководитель ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения имени В. С. Леднева» Максим Костенко в рамках окружного совещания Министерства просвещения РФ для регионов Северо-Западного федерального округа.
Медаль за вклад в развитие педагогической науки и образования вручили Екатерине Гончаровой
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