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Общество

Команда псковских полицейских выступила на Чемпионате МВД России в Рязани

В Рязани состоялся Чемпионат МВД России по служебному двоеборью среди территориальных органов и образовательных организаций МВД России. В соревнованиях приняли участие и псковские полицейские, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

На протяжении шести дней более 500 спортсменов из 56 команд разных областей сражались за звание победителя лично-командного первенства. Состязания посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Полицейские преодолели кросс и стрельбу из боевого ручного стрелкового оружия. Победителей и призёров Чемпионата в личных и командных зачётах определял судейский корпус, состоящий из 22 судей.

Команда псковских полицейских состязалась в стрельбе из табельного оружия – пистолета Макарова, а также принимала участие в кроссе: женщины преодолели дистанцию в 1000 метров, мужчины – 5000 метров. Турнир завершился забегом на 3000 метров.

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