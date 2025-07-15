Команда псковских полицейских выступила на Чемпионате МВД России в Рязани

23:34, 15 июля 2025, ПАИ

В Рязани состоялся Чемпионат МВД России по служебному двоеборью среди территориальных органов и образовательных организаций МВД России. В соревнованиях приняли участие и псковские полицейские, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На протяжении шести дней более 500 спортсменов из 56 команд разных областей сражались за звание победителя лично-командного первенства. Состязания посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Полицейские преодолели кросс и стрельбу из боевого ручного стрелкового оружия. Победителей и призёров Чемпионата в личных и командных зачётах определял судейский корпус, состоящий из 22 судей.

Команда псковских полицейских состязалась в стрельбе из табельного оружия – пистолета Макарова, а также принимала участие в кроссе: женщины преодолели дистанцию в 1000 метров, мужчины – 5000 метров. Турнир завершился забегом на 3000 метров.