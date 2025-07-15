Утраченные фрагменты декора обнаружили в ходе реставрации Троицкого собора в Пскове

21:49, 15 июля 2025, ПАИ

В ходе реставрации Троицкого собора в Псковском кремле специалисты обнаружили следы крепления и фрагменты декоративного элемента, который ранее был утрачен. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Специалисты обнаружили следы крепления и фрагменты декоративного валика, который шёл по периметру вдоль всей стены собора. Элемент декора был утрачен в ходе одной из предыдущих реставраций.

«Одно из открытий ошибок прошлых реставраций: вдоль фасада под сбитой штукатуркой реставраторы обнаружили фрагменты элемента декора – валик. В настоящее время он частично утрачен. Находился под сбитой штукатуркой. Сохранились следы утрат. Сейчас принимается решение о методиках работы с обнаруженным декором. В плане –восстановление всех утраченных элементов декора», – прокомментировал находки главный инженер АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Алексей Гамзин.

Реставраторы вернут первоначальную красоту наружному декору собора Троицы Живоначальной в Псковском кремле. Уже ведётся работа по реставрации и воссозданию утраченных керамических изразцов и лепных украшений закомаров и кокошников – оконных наличников верхнего этажа.

Отметим, сохранившийся (четвёртый по счёту) Троицкий собор возводился в камне в 1682–1699 годах. В 1893–1895 годах под руководством псковского городского архитектора Ф. П. Нестурха фасады здания получили новую отделку. Отлитые из цемента декоративные элементы оформили большинство оконных проёмов здания, карнизы, проездные арки крыльца и другие элементы. Вероятно, обнаруженный сбитый валик относился к декору именно этого периода.



«С этой стороны валик располагался. Он полностью утрачен. Его при предыдущей реставрации полностью уничтожили, к сожалению. Следов не осталось. Только гвозди торчат, которые штукатурный намёт держали. Сейчас будем это исправлять», – отметил Алексей Гамзин.