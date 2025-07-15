Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дворовую территорию благоустроят на улице Ставского в Великих Луках

В рамках программы благоустройства городской среды в Великих Луках продолжается ремонт дворовых территорий. В частности, подрядная организация ведёт работы у дома № 19 на улице Ставского, сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

\Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук

Сейчас на объекте уже снят старый асфальт, производится выравнивание дорожного полотна, подготовка к укладке нового асфальтового покрытия и установка бордюрного камня.

«Благоустройство дворов проходит поэтапно с учётом пожеланий жителей. Работы на Ставского, 19 планируется завершить в течение ближайшего времени с учётом погодных условий», – отметили в администрации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 июля 2025

Команда псковских полицейских выступила на Чемпионате МВД России в Рязани
15 июля 2025

Туман ожидается ночью и утром в Псковской области
15 июля 2025

Дворовую территорию благоустроят на улице Ставского в Великих Луках
15 июля 2025

Утраченные фрагменты декора обнаружили в ходе реставрации Троицкого собора в Пскове
15 июля 2025

Стало известно, в каких районах Псковской области чаще обращаются за медпомощью после укуса клеща
15 июля 2025

Историко-демонстрационный зал открыли в УФСБ России по Псковской области
15 июля 2025

Многодетные семьи из Псковской области могут получить 2,5 млн рублей для улучшения жилищных условий
15 июля 2025

С 80-летием четвёртый зенитный ракетный полк 76-й ДШД поздравила Наталья Фёдорова

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...