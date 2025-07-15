Дворовую территорию благоустроят на улице Ставского в Великих Луках

22:39, 15 июля 2025, ПАИ

В рамках программы благоустройства городской среды в Великих Луках продолжается ремонт дворовых территорий. В частности, подрядная организация ведёт работы у дома № 19 на улице Ставского, сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

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Сейчас на объекте уже снят старый асфальт, производится выравнивание дорожного полотна, подготовка к укладке нового асфальтового покрытия и установка бордюрного камня.

«Благоустройство дворов проходит поэтапно с учётом пожеланий жителей. Работы на Ставского, 19 планируется завершить в течение ближайшего времени с учётом погодных условий», – отметили в администрации.