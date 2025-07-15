Туман ожидается ночью и утром в Псковской области
На территории Псковской области ожидается туман, предупредили жителей региона в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
«Сегодня от Псковского ЦГМС поступило предупреждение о неблагоприятном природном явлении: «Во второй половине ночи и утром 16 июля местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», – говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендуют быть осторожными за рулём, пользоваться противотуманными фарами, а также использовать светоотражающие элементы и быть максимально внимательными на переходах.
Ранее сообщалось, что тёплый день с ливнями и грозами ожидается в Псковской области 16 июля.
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