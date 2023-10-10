Присоединиться к марафону донорства костного мозга могут псковичи

12:24, 10 октября 2023, ПАИ

Марафон донорства костного мозга пройдёт в Пскове в среду, 11 октября. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Проект стартует на Станции переливания крови Псковской области, где состоится донорская акция. Все желающие псковичи смогут сдать биологический образец для генетического анализа и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Воспользоваться этой возможностью можно с 10:00 до 14:00 по адресу: Псков, Интернациональный переулок, 4.

С 2021 года станция переливания региона ведёт рекрутинг доноров костного мозга. Сегодня в Псковской области насчитывается всего около 100 жителей, состоящих в федеральном регистре.

Цель марафона – привлечь молодых активных и здоровых людей к добровольному безвозмездному донорству по всей стране. Акция приурочена к годовщине создания федерального регистра, оператором которого является ФМБА России, а также ко Всемирному дню донора костного мозга, который отмечается ежегодно в третью субботу сентября.

Проект реализуется при поддержке Координационного совета по донорству крови при Общественной палате РФ, Национального фонда развития здравоохранения, Министерства спорта РФ, Российской федерации баскетбола, Футбольной национальной лиги, Медийной футбольной лиги, при участии Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», Общероссийской организации «Российский Красный Крест».

К участию в акции присоединятся сотрудники Росгвардии, Федеральной службы судебных приставов, региональных органов власти.