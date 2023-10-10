Псковские библиотекари победили во всероссийском конкурсе

14:16, 10 октября 2023, ПАИ

Проект Псковской детской экологической библиотеки «Радуга» победил во всероссийском конкурсе нестандартных подходов к организации библиотечного дела. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе централизованной библиотечной системы Пскова.

На VII Всероссийском фестивале «Книжный маяк Петербурга: источник знаний и культуры» подвели итоги всероссийского конкурса проектов, которые предполагают нестандартные идеи для развития библиотечного дела и продвижения читательства. В номинация «Человек читающий» в этом конкурсе победили пять проектов, в том числе «Проекты осмысления и развития читательства как образа жизни» псковской библиотеки «Радуга».

Во всероссийском конкурсе отмечены сразу два псковских библиотечных проекта: виртуальный проект #freshbook и созданный на его основе читательский литературный офлайн-клуб «Культурный код», объяснила заведующая сектором маркетинга библиотечно-информационных услуг модельной библиотеки «Радуга» Ирина Столова.

По её словам, в 2018 году «Радуга» придумала создать в интернете виртуальный читательский клуб для подростков под названием #freshbook и начала регулярно выкладывать туда авторские обзоры на новые книги.

Понимая, что подростки не слишком любят читать длинные тексты, сотрудники «Радуги» старались вставлять в свои обзоры больше картинок, эмодзи, а также приглашали своих читателей к диалогу. Все обзоры библиотекари пишут сами на основе собственных впечатлений, мнений читателей и экспертов, и поэтому они сразу начали пользоваться таким успехом, что их стали репостить не только издательства, но и писатели, авторы новых книг. И конечно, после этих обзоров спрос на новые книжки в библиотеке «Радуга» вырос.

Сотрудники библиотеки «Радуга» понимают, что надо регулярно не только придумывать новые хештеги и делать ребрендинг своих проектов, но и разрабатывать новые формы общения с юными читателями. В частности, теперь они будут делать обзоры новых книг не только в текстовом, но и в видеоформате.