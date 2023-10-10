Как стать донором костного мозга, обсуждают в медиацентре ПАИ

14:32, 10 октября 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая донорству костного мозга, проходит в медиацентре ПАИ.

Как стать донором костного мозга и попасть в регистр доноров, насколько подобная медицинская процедура опасна для донора и важна для заболевшего раком крови.

Об этом расскажут заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина, врач-гематолог Псковской областной клинической больницы Снежана Сукманюк, главный врач Станции переливания крови Псковской области Любовь Малыхина.