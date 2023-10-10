Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Книгу Кота Учёного испортили в Великих Луках

Факт вандализма вновь произошёл в Великих Луках. Об этом сообщает Luki-News со ссылкой на администрацию города.

Фото: администрация Великих Лук

Неизвестные испортили один из элементов архитектурной формы, которая находится в сквере Александра Пушкина. Кто-то нарисовал надписи на книге, которую держит кот.

Представители муниципального предприятия «Зеленхоз» обратились к полицейским с заявлением, чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности.

В администрации призвали бережно относиться к городскому имуществу и о любых фактах вандализма сообщать в полицию.

Напомним, что креативные зоны со сказочными героями обустроили в сквере Пушкина в Великих Луках в июле 2023 года. Объект стал победителем по итогам голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 октября 2023

Скончался хирург Великолукской межрайонной больницы Аннадурды Денлиев
10 октября 2023

Крупную утечку ликвидировали на водопроводе в Печорах
10 октября 2023

Книгу Кота Учёного испортили в Великих Луках
10 октября 2023

Кровлю ПсковГУ восстанавливают после сильного ветра
10 октября 2023

В Великих Луках раскрыта кража денег с банковского счета
10 октября 2023

55 человек погибли при пожарах в Псковской области за девять месяцев
10 октября 2023

Псковичей предупреждают о тумане с сильным ухудшением видимости
09 октября 2023

Велосипедистка погибла после ДТП в Опочецком районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...