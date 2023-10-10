Книгу Кота Учёного испортили в Великих Луках

16:01, 10 октября 2023, ПАИ

Факт вандализма вновь произошёл в Великих Луках. Об этом сообщает Luki-News со ссылкой на администрацию города.

Неизвестные испортили один из элементов архитектурной формы, которая находится в сквере Александра Пушкина. Кто-то нарисовал надписи на книге, которую держит кот.

Представители муниципального предприятия «Зеленхоз» обратились к полицейским с заявлением, чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности.

В администрации призвали бережно относиться к городскому имуществу и о любых фактах вандализма сообщать в полицию.

Напомним, что креативные зоны со сказочными героями обустроили в сквере Пушкина в Великих Луках в июле 2023 года. Объект стал победителем по итогам голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».