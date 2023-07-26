Благоустройство сквера Пушкина в Великих Луках оценил Михаил Ведерников

17:29, 26 июля 2023, ПАИ

Благоустроенную территорию сквера Пушкина в Великих Луках осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита сегодня, 26 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Объект стал победителем по итогам голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

В рамках реализации проекта в сквере выполнено устройство тротуара, установка детской игровой площадки, скамеек, урн, малых архитектурных форм «Лебедь», «Рыба», «Белка», арки сквера. Также проведено освещение, выполнена установка информационного щита. Кроме того, на территории сквера установлены камеры видеонаблюдения.

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев отметил, что весь парк стилизован под произведения А. С. Пушкина.

Стоимость работ по муниципальному контракту составила более 19 миллионов рублей.

Губернатор обратил внимание на высокое качество проведённых работ и выразил уверенность, что обновлённая территория станет одним из любимых мест отдыха великолучан и гостей города.

«Можете когда хотите. Хороший парк получился», – отметил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что в сквере Пушкина в Великих Луках обустроили креативные зоны.