Скончался хирург Великолукской межрайонной больницы Аннадурды Денлиев
После продолжительной болезни умер хирург поликлиники № 1 Великолукской межрайонной больницы Аннадурды Денлиев. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на медицинское учреждение.
Общий стаж его работы в медицине составляет более 32 лет.
Аннадурды Денлиев родился 9 мая 1961 года. В 1990 году окончил Туркменский ордена Дружбы народов государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», в 1991 году – интернатуру по хирургии. Врач работал в поликлинике №1 с марта 2003 года по настоящее время. В 2017 году был награжден почётной грамотой Великолукской межрайонной больницы.
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