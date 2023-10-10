Скончался хирург Великолукской межрайонной больницы Аннадурды Денлиев

17:06, 10 октября 2023, ПАИ

После продолжительной болезни умер хирург поликлиники № 1 Великолукской межрайонной больницы Аннадурды Денлиев. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на медицинское учреждение.

Общий стаж его работы в медицине составляет более 32 лет.

Аннадурды Денлиев родился 9 мая 1961 года. В 1990 году окончил Туркменский ордена Дружбы народов государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», в 1991 году – интернатуру по хирургии. Врач работал в поликлинике №1 с марта 2003 года по настоящее время. В 2017 году был награжден почётной грамотой Великолукской межрайонной больницы.