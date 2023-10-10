Крупную утечку ликвидировали на водопроводе в Печорах

17:00, 10 октября 2023, ПАИ

Крупную утечку на водопроводе ликвидировали на Псковском шоссе в Печорах сегодня, 10 октября. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

«В трубе образовалась трещина, из которой утекала вода. Потери были большие, около 180 кубометров в час. Но сейчас трубу починили. Вода стала поступать в дома печерян. Спасибо за терпение и понимание ситуации», – прокомментировали в муниципальном предприятии «Печорские тепловые сети».

Отмечается также, что работы велись аккуратно, чтобы минимальнее повредить дорожное покрытие и тротуар.