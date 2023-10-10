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Общество

Первый в России коньшеринг появился в Пскове

Псковичи в социальных сетях обратили внимание на вывеску «Коньшеринг» клуба «Возрождение», который находится в Писковичах. В беседе с корреспондентом ПАИ руководитель клуба Ирина Поддуева (Черезова) рассказала о появлении вывески.

Фото здесь и далее: конный клуб «Возрождение»

«В Пскове проходили съемки многосерийного фильма «Казачок», и именно оттуда девочки принесли этот плакат. Продюсеры фильма собирали коней, а наши девочки помогали с работой на площадке», – отметила Ирина Поддуева (Черезова).

В здании клуба есть два отделения, объяснила собеседница ПАИ. Одно из них предназначено для занятий с новичками, то есть для проката. «И как раз над входом в это отделение девочки решили повесить эту табличку. Думаю, что оно висит там как раз в тему», – подчеркнула Ирина Поддуева (Черезова).

По её словам, для занятий с новичками в клубе есть десять лошадей. «Прийти заниматься могут как дети, так и взрослые. Детишкам мы обязательно выдаём шлемы, то есть всё проходит безопасно. Лошади у нас все спокойные, опытные и взрослые, людей не роняют», – заключила она.  

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