Год тюрьмы грозит жительнице Пыталовского района за неуплату алиментов

17:30, 10 октября 2023, ПАИ

Уголовное дело возбудили против 45-летней жительницы Пыталовского района за неуплату алиментов на содержание двух своих несовершеннолетних дочерей. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Женщина, лишенная родительских прав в отношении двух дочерей, ранее была привлечена к административной ответственности за неуплату алиментов. Несмотря на это она продолжила уклоняться от обязанностей по содержанию детей. Её задолженность по алиментам составила более 41 000 рублей.

В результате этого на женщину завели уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на тот же срок, либо ареста на срок до трёх месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.