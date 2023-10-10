Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Год тюрьмы грозит жительнице Пыталовского района за неуплату алиментов

Уголовное дело возбудили против 45-летней жительницы Пыталовского района за неуплату алиментов на содержание двух своих несовершеннолетних дочерей. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Год тюрьмы грозит жительнице Пыталовского района за неуплату алиментов. Фото: ПАИ

Женщина, лишенная родительских прав в отношении двух дочерей, ранее была привлечена к административной ответственности за неуплату алиментов. Несмотря на это она продолжила уклоняться от обязанностей по содержанию детей. Её задолженность по алиментам составила более 41 000 рублей.

В результате этого на женщину завели уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на тот же срок, либо ареста на срок до трёх месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 октября 2023

Заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась за неделю в Псковской области
10 октября 2023

Врио начальника Псковского УФСИН принял граждан в приёмной Президента РФ
10 октября 2023

Новый аппарат для микроволновой терапии начали использовать в Псковской областной больнице
10 октября 2023

Беглянка Бухля облюбовала место в лебедином пруду
10 октября 2023

Псковские студенты приняли участие в открытом судебном заседании
10 октября 2023

Нелегальную продажу сигарет пресекли в магазине на Рижском проспекте в Пскове
10 октября 2023

Молодёжный форум «Доброволье.60» стартовал в Псковской области
10 октября 2023

Всероссийский фестиваль «Мой Пушкин» пройдёт в Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...