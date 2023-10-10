Всероссийский фестиваль «Мой Пушкин» пройдёт в Псковской области

18:01, 10 октября 2023, ПАИ

Всероссийский творческий фестиваль с международным участием «Мой Пушкин» пройдёт с 11 по 15 октября в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Молодые пушкинисты представят на конкурс творческие работы. Для их оценивания в жюри пригласили ведущих специалистов, сотрудников Пушкинского музея, преподавателей гуманитарных вузов и деятелей искусства.

Для участников и руководителей предусмотрена культурно-образовательная программа, в которую включены лекции и мастер-классы, беседы, практические занятия, экскурсии по пушкинским местам и памятникам.

В этом году во Всероссийском творческом фестивале «Мой Пушкин» участвуют делегации из Ростовской, Мурманской, Липецкой, Ярославской, Псковской, Саратовской, Рязанской областей, Ставропольского края и Москвы. Всего более 120 участников в возрасте от шести до 22 лет.

Мероприятия фестиваля пройдут с 11 по 15 октября в Пушкинских Горах на турбазе «Пушкиногорье», в Пушкинских усадьбах и залах научно-культурного центра Пушкинского заповедника.