Новый аппарат для микроволновой терапии начали использовать в Псковской областной больнице

18:47, 10 октября 2023, ПАИ

Новый импульсный аппарат для СМВ-терапии СМВи-200-МедТеКо вводится в эксплуатацию в Псковской областной клинической больнице, сообщили ПАИ в пресс-службе медучреждения.

Заведующая физиотерапевтическим отделением Наталья Наумова научила персонал отделения работать с ним.

СМВи-200-МедТеКо – это аппарат для микроволновой терапии, позволяющий воздействовать на пациента электромагнитным полем сантиметрового диапазона сверхвысокой частоты. Принцип лечения основан на способности микроволн улучшать регулирующую функцию центральной нервной системы, расширять кровеносные сосуды микроциркулярного русла, увеличивать кровообращение и уменьшать гипоксию тканей и органов, изменять иммунологическую реактивность организма.

По сравнению с предыдущими моделями, которые использовались в больнице для СМВ-терапии, новый аппарат значительно компактнее и удобнее в эксплуатации.

Аппарат закуплен в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».