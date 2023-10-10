Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новый аппарат для микроволновой терапии начали использовать в Псковской областной больнице

Новый импульсный аппарат для СМВ-терапии СМВи-200-МедТеКо вводится в эксплуатацию в Псковской областной клинической больнице, сообщили ПАИ в пресс-службе медучреждения.

Фото здесь и далее: Псковская областная клиническая больница

Заведующая физиотерапевтическим отделением Наталья Наумова научила персонал отделения работать с ним.

СМВи-200-МедТеКо – это аппарат для микроволновой терапии, позволяющий воздействовать на пациента электромагнитным полем сантиметрового диапазона сверхвысокой частоты. По сравнению с предыдущими моделями, которые использовались в больнице для СМВ-терапии, новый аппарат значительно компактнее и удобнее в эксплуатации.

СМВи-200-МедТеКо – это аппарат для микроволновой терапии, позволяющий воздействовать на пациента электромагнитным полем сантиметрового диапазона сверхвысокой частоты. Принцип лечения основан на способности микроволн улучшать регулирующую функцию центральной нервной системы, расширять кровеносные сосуды микроциркулярного русла, увеличивать кровообращение и уменьшать гипоксию тканей и органов, изменять иммунологическую реактивность организма.

Аппарат закуплен в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

По сравнению с предыдущими моделями, которые использовались в больнице для СМВ-терапии, новый аппарат значительно компактнее и удобнее в эксплуатации.

Аппарат закуплен в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 октября 2023

Маткапитал на первого ребёнка в 2024 году составит 631 тысячу рублей
10 октября 2023

Заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась за неделю в Псковской области
10 октября 2023

Врио начальника Псковского УФСИН принял граждан в приёмной Президента РФ
10 октября 2023

Новый аппарат для микроволновой терапии начали использовать в Псковской областной больнице
10 октября 2023

Беглянка Бухля облюбовала место в лебедином пруду
10 октября 2023

Псковские студенты приняли участие в открытом судебном заседании
10 октября 2023

Нелегальную продажу сигарет пресекли в магазине на Рижском проспекте в Пскове
10 октября 2023

Молодёжный форум «Доброволье.60» стартовал в Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...