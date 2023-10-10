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Общество

Россия, Китай и Монголия запустят туристический маршрут «Великий чайный путь»

Россия, Китай и Монголия заключили соглашение о развитии межгосударственного туристического маршрута «Великий чайный путь», к проекту готовы присоединиться 18 российских регионов от Забайкальского края до Санкт-Петербурга, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

География маршрута повторяет торговый путь из Китая через Монголию, Сибирь, Урал и Поволжье в Москву и Санкт-Петербург, созданный в XVIII веке для экспорта чая, пояснили в ведомстве.

Соглашение о развитии маршрута подписали замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, замминистра культуры и туризма КНР Ду Цзян и замминистра окружающей среды и туризма Монголии Мьягмаржаром Ганбаатар на трёхсторонней встрече в китайском Ухане.

«Великий чайный путь» объединит российские регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, а также Москву и Санкт-Петербург. В рамках маршрута планируется развивать прежде всего турпродукты в сфере экскурсионного и образовательного туризма. Опорные пункты на маршруте будут включать музеи, где будут показаны экспонаты, связанные с чаеторговлей, гостиницы, места отдыха и развлечений, спа-салоны, торговые предприятия и рестораны.

«Сегодня у нас есть все необходимые ресурсы для обеспечения государственной поддержки проекта «Великий чайный путь», а также для создания благоприятных условий для его реализации. Мы активно работаем с органами управления в области транспорта, пограничными и таможенными властями, инвестиционными компаниями. Восемнадцать российских регионов уже направили свои предложения о содержательном наполнении проекта «Великий чайный путь». Они включают достопримечательности, местные туристические маршруты, отели и туроператоров, заинтересованных в реализации проекта», – отметил Дмитрий Вахруков.

Он добавил, что все предложения регионов проанализируют эксперты Минэкономразвития и на их основе до конца года будет разработана дорожная карта с набором конкретных мероприятий и проектов создания и продвижения маршрута «Великий чайный путь».

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