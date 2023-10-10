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Общество

Новый выпуск передачи «Секреты тела» выйдет в эфир 11 октября

29-й выпуск передачи «Секреты тела» выйдет на телеканале «Первый Псковский» в 19:45 завтра, 11 октября.

Врач-травматолог, заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев расскажет о халюс вальгусе, или деформации стопы, при которой большой палец загибается вовнутрь. Эта патология влияет на нарушение походки и связана с другой распространённой проблемой – артрозом.

В программе специалисты покажут комплекс упражнений, который поможет снять болевой синдром и восстановить биомеханику стопы.

Повтор выпуска программы «Секреты тела» можно посмотреть 14 октября в 9:50 на телеканале «Первый Псковский». 

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