Новый выпуск передачи «Секреты тела» выйдет в эфир 11 октября

23:41, 10 октября 2023, ПАИ

29-й выпуск передачи «Секреты тела» выйдет на телеканале «Первый Псковский» в 19:45 завтра, 11 октября.

Врач-травматолог, заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев расскажет о халюс вальгусе, или деформации стопы, при которой большой палец загибается вовнутрь. Эта патология влияет на нарушение походки и связана с другой распространённой проблемой – артрозом.

В программе специалисты покажут комплекс упражнений, который поможет снять болевой синдром и восстановить биомеханику стопы.

Повтор выпуска программы «Секреты тела» можно посмотреть 14 октября в 9:50 на телеканале «Первый Псковский».