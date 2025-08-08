Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Псковские врачи опробуют диагностику рака шейки матки с помощью нейросети

Псковские врачи-онкологи опробуют нейросеть для диагностики рака шейки матки, сообщили ПАИ в Псковском областном клиническом онкодиспансере.

Фото: ПАИ

Рак шейки матки – это одна из самых распространённых форм онкологии у женщин.

Небольшого количества клеток хватит, чтобы искусственный интеллект определил, есть рак или нет. В этом поможет нейросеть, разработанная учёными ПсковГУ и Витебского университета имени Машерова. Благодаря гистологическим данным 20 тысяч пациентов программа без труда определяет наличие рака шейки матки.

«Мы прекрасно знаем, что в некоторых регионах есть доля кадрового дефицита в рамках первичного звена. При городских поликлиниках, при межрайонных стационарах, когда нет должного количества специалистов, нейросеть зачастую не то чтобы способна заменить врача, такого никогда, я надеюсь, не будет, но максимально облегчит работу», – приводит слова главврача Псковского онкодиспансера Александра Юрова телеканал НТВ.

По его словам, анализ и сравнение снимков занимает считаные минуты. В ближайшее время нейросеть опробуют в онкоцентре в Пскове, а затем она, возможно, будет применяться и в других городах.

