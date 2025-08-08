Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Общество

Капремонт моста через реку Пенную завершили в Островском районе

Капитальный ремонт моста через реку Пенную в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершили в Островском районе. Об этом ПАИ сообщили в министерстве по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Мост протяжённостью 30 погонных метров находится на пятом километре дороги Остров – Новоржев. В рамках капремонта подрядчик полностью обновил конструкцию сооружения, которая включала в себя монтаж балок пролётного строения, дорожную одежду мостового полотна, перильное и барьерное ограждения.

Также специалисты выполнили устройство современной системы водоотвода и очистных сооружений, укрепили откосы насыпи и водоотводных канав, а также устроили наружное освещение и тротуары на всём протяжении участка капитального ремонта. Для безопасности дорожного движения нанесли разметку.

Мост через реку Пенную обеспечивает проезд грузового и пассажирского транспорта, а также безопасный подъезд школьных автобусов к Городищенской школе, отметили в министерстве.

На реализацию проекта направили около 186 миллионов рублей. Обновлённая переправа соответствует всем современным требованиям безопасности и надёжности.

