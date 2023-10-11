17% псковичей признались, что играют в компьютерные игры в рабочее время

09:08, 11 октября 2023, ПАИ

Страсти к компьютерным играм в рабочее время больше других подвержены кладовщики, охранники, операторы кол-центров, системные администраторы и квалифицированные рабочие, сообщается в опросе SuperJob.

В том, что в рабочее время играют в компьютерные игры, признались 17% псковичей: 7% играют ежедневно, 4% — несколько раз в неделю, 3% — несколько раз в месяц, 1% — несколько раз в год. Среди тех, кто коротает свободное время за компьютерными играми, — кладовщики, охранники, операторы кол-центров, системные администраторы и квалифицированные рабочие.



Чаще остальных на игры отвлекаются респонденты моложе 34 лет (27%). Женщины о подобной привычке рассказывали вдвое реже, чем мужчины (11 и 23% соответственно). Число увлекающихся играми на ПК и в смартфонах в рабочее время снижается с ростом уровня доходов.

