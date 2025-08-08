Псковские приставы взыскали с виновника пожара почти полмиллиона рублей

16:04, 08 августа 2025, ПАИ

Приставы взыскали с виновного в пожаре мужчины почти полмиллиона рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

62-летний житель Новосокольников случайно поджёг на своём участке сухую траву, а сильный ветер распространил пламя на соседнюю территорию. В огне сгорели сарай, туалет, была повреждена крыша дома соседки. Пожар уничтожил имущество почти на четверть миллиона рублей. Соседка потребовала возместить ущерб, но мужчина отказался компенсировать его добровольно.

Часть убытков покрыла страховка, но этого оказалось недостаточно. Женщина подала иск в суд, требуя взыскать с виновника стоимость повреждённого имущества в размере 448 тысяч рублей.

Исполнительный документ о взыскании материального ущерба поступил в отделение судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов. Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства, разъяснили ему негативные последствия игнорирования решения суда, а также наложили арест на расчётные счета и автомобиль.

Пристав разъяснил должнику, что если он не оплатит задолженность, то автомобиль будет продан, а вырученные деньги перечислят взыскателю. Однако и после этого гражданин не торопился рассчитаться по долгам.

После проведения оценки специалистом судебный пристав-исполнитель вынес постановление о передаче имущества на продажу. Постановление вручили должнику. Через час мужчина оплатил долг. Арест с имущества был снят, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением, уточнили в пресс-службе.