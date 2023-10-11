Заветную улицу в Псковском районе отремонтируют к декабрю

09:21, 11 октября 2023, ПАИ

Улицу Заветную отремонтируют в деревне Загорицы Псковского района до 30 ноября. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Ремонт проводится с целью повышения уровня благоустройства сельского поселения.

Согласно контракту, среди прочего подрядчику предстоит разработать грунт, уплотнить его катками и обеспечить подстилающие и выравнивающие слои из песчано-гравийной смеси и асфальтобетонного лома.



Начальная цена контракта – 1,3 млн рублей. В настоящее время определение поставщика уже завершено.

