Заветную улицу в Псковском районе отремонтируют к декабрю
Улицу Заветную отремонтируют в деревне Загорицы Псковского района до 30 ноября. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Ремонт проводится с целью повышения уровня благоустройства сельского поселения.
Согласно контракту, среди прочего подрядчику предстоит разработать грунт, уплотнить его катками и обеспечить подстилающие и выравнивающие слои из песчано-гравийной смеси и асфальтобетонного лома.
Начальная цена контракта – 1,3 млн рублей. В настоящее время определение поставщика уже завершено.
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