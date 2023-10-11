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Общество

Серийных похитителей продуктов осудили в Псковской области

Пять хищений продуктов из магазина, совершенных жителями Дедовичского района, раскрыли псковские полицейские. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Пять серийных краж из дедовичского магазина раскрыли псковские полицейские. Фото: ПАИ

Так, например, при рассмотрении одного из дел об административном правонарушении было установлено, что 8 сентября текущего года мужчина, находясь в помещении сетевого магазина, украл бутылку «Мартини Фиеро» стоимостью 348 рублей. Через несколько часов он снова пришел в этот магазин и украл такую же бутылку большим объемом стоимостью 570 рублей. Мужчине назначен административный штраф в размере 1741 рубля и 2852 рублей соответственно, а также взыскан ущерб в размере похищенного.

В этот же день и в этом же магазине безработная женщина похитила банку свиной тушенки, пачку сливочного масла, две банки сметаны, две пачки творога, пару женских носков и мужской дезодорант на общую сумму 844 рубля. За это правонарушение женщине был назначен штраф в размере 4221 рубля, а также взыскан причиненный ущерб.

Ранее, 30 июня, в этом же магазине мастер одного из крупнейших предприятий области похитил упаковку форели и пачку сливочного масла на сумму 235 рублей. А 2 июля он похитил упаковку сливок и бутылку водки на общую сумму 319 рублей. Мужчина был признан виновным в совершении мелких хищений, ему был назначен штраф в размере 1175 рублей и 1595 рублей соответственно, а также взыскан ущерб в размере похищенного.

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